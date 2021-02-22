Зеленский пообещал за три года восстановить 150 замков и исторических объектов (обновлено)

"За 5-10 лет, я уверен, мы восстановим для туризма основные магниты".

Президент Владимир Зеленский пообещал, что за три следующих года в Украине будет отреставрировано 150 замков, музеев, театров и других объектов исторического и культурного наследия.

Об этом он сказал в понедельник на открытии форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы понимаем большой и недооцененный туристический потенциал Украины. Нам есть что показать, и чем гордиться, и чем удивить мир. Поэтому в этом году мы начали программу "Большая реставрация" - речь о восстановлении украинских замков, украинских музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три последующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине", - заявил Зеленский.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что эти объекты будут очень разноплановыми.

Среди них, например, будут крепость в Хотине (Черновицкая область), замок в Олыке (Волынская область), замок в Черткове (Тернопольская область), Подгорецкий замок (Львовская область), дворец в Качановке (Черниговская область), филармонии в Киеве и Одессе, обсерватория в Николаеве, музей Сковороды (Харьковская область), музей ракетных войск стратегического назначения (Николаевская область), Черновицкий национальный университет, Днепропетровский колледж культуры и искусств, цирк в Кривом Роге.

"Этих объектов не 150. Их, к сожалению, гораздо больше. Если сейчас государство не начнет толчок в этом направлении, мы можем не только потерять наше наследие, но и культурные объекты, которые способны привлекать внимание", - сказал Ткаченко.

Президент Зеленский в свою очередь сообщил, что "государство будет вкладывать миллиарды" в реставрационные работы, но будут привлекаться также частные средства.

"Есть много форматов, рассматриваем концессию... Нужно двигаться по многим направлениям: и концессионному, и государственно-частному партнерству, и давать частному сектору, и государство отдельно должно инвестировать. Потому что реставрация во всем мире идет, и идет даже не десятилетиями, а столетиями", - сказал Зеленский.

По его словам, "большая реставрация" в Украине также будет продолжаться не одно десятилетие.

"За 5-10 лет, я уверен, мы восстановим для туризма основные магниты исторические, а все государство - это большая работа впереди. Самое главное, чтобы мы начали", - сказал президент.