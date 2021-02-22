"Голос" и "Довира" - основные союзники "Слуги народа" в Раде, - КИУ

Депутаты этих политических сил активно помогали монобольшинству, когда собственных голосов "слуг" не хватало.

"Голос" и "Довира" - основные союзники "Слуги народа" в Раде, - КИУ
Фото: Анна Стешенко

В Верховной Раде IX созыва чаще всего законы голосуют депутаты "Слуги Народа", группы "Довира" и фракции "Голос".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на исследование результатов голосований за принятые законы.

Так, с сентября 2020 по январь 2021-го было принято 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку "за" нажимали только 84%, или 206 из 247 депутатов "Слуги народа". Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы "Довира" и фракции "Голос". В среднем «за» нажимали 66% (13 депутатов) группы "Довира" и 65% (12 депутатов) фракции "Голос".

В результате именно депутаты этих политических сил активно помогали монобольшинству принимать законы тогда, когда собственных голосов "слуг" не хватало.

"По данным голосований, близко к условной коалиции со «Слугой народа» должны находиться фракция «Голос» и группа «Довира». Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем на протяжении сентября-января депутаты «Слуги народа», «Голоса» и «Довиры» вместе обеспечивали 231 голос, чего было достаточно для принятия законов", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

У других фракций и групп показатели поддержки решений парламента ниже. В среднем за принятые решения голосовали 62% депутатов "Европейской солидарности" и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку "за" в среднем нажимали половина депутатов ВО "Батькивщина" (50%) и группы "За будущее" (45%).

В целом результаты мониторинга указывают, что в принципе депутаты всех фракций и групп преимущественно поддерживают решения парламента. Исключением являются члены "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов. В среднем "за" голосуют только 23% депутатов ОПЗЖ. При этом за 20 законов из 86 депутаты ОПЗЖ не дали ни одного голоса.

Напомним, по данным КИУ, за год у монобольшинства осталось только 211 депутатов. Фактически во время каждого голосования более 10 депутатов "Слуги народа" вообще не голосуют или нажимают "воздержался" или "против".

Президентская партия "Слуга народа" получила больше всего голосов избирателей на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года. Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа". Во время первого заседания Рады Владимир Зеленский заявил, что она "станет лучшей в истории Украины или будет распущена".

В мае прошлого года года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты. 31 августа, на внеочередном съезде "Слуг", президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет.

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