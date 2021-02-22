Оккупанты из снайперского оружия обстреливали позиции ВСУ около Светлодарска

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Оккупанты из снайперского оружия обстреливали позиции ВСУ около Светлодарска
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Светлодарск, роSSийско-оккупационные войска совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 22 февраля, нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Также сообщается, что за прошедшие сутки, 21 февраля, представители Национальной полиции из состава ОС зафиксировали 72 административных правонарушения. Правоохранители проверили 4 344 транспортных средства и 4 572 человека. С подозрением на причастность к вооруженным формированиям РоSSийской Федерации в территориальные подразделения доставлялись три человека.

Напомним, 20 февраля на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

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