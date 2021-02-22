В Харькове задержали мужчину, который собирал данные об украинской бронетехнике для роSSийских спецслужб

Предателя задержали "на горячем" - во время получения им полного комплекта технической документации с грифом "ограниченный доступ".

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове агента роSSийской военной разведки, который выполнял задание - получить техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Установлено, что гражданина Украины завербовали представители Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в РоSSию.

"К заданию от роSSийских кураторов вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю роSSийской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Предателя задержали "на горячем" - во время получения им полного комплекта технической документации, которая имеет гриф "ограниченный доступ".

Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua