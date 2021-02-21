Сегодня снайперы оккупантов стреляли у Светлодарска

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Сегодня снайперы оккупантов стреляли у Светлодарска
Фото: pravda.com.ua

С начала суток, 21 февраля, в районе проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в субботу, 20 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

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