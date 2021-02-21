В результате взрыва в Кабуле погиб ребенок и полицейский

Ранены по меньшей мере пять человек.

В воскресенье, 21 февраля, в результате взрыва, направленного на полицейскую машину, в Кабуле погибли по меньшей мере два человека, по крайней мере, еще пятеро ранены.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел после обеда возле площади Бараки - оживленного перекрестка в четвертом районе города.

Среди погибших - офицер, руководивший полицейской машиной, и ребенок, который находился рядом. Среди раненых, оказавшихся рядом, есть женщины и дети.

Никто не взял на себя ответственность за нападение.

Ранее власти уже обвиняли экстремистскую группировку “Талибан” в подобных нападениях, исполнители которых не заявляли о себе. Это происходит на фоне разочарования в прогрессе мирных переговоров, направленных на окончание гражданской войны.

Добавим, количество взрывов в Кабуле, в частности с использованием так называемых "липких" бомб, в последние месяцы возросло.

Вчера, 21 февраля, в столице Афганистана прогремели три взрыва, минимум четыре человека погибли, двое были ранены.

Между тем, НАТО отложило окончательное решение о выводе войск из Афганистана во время виртуальной встречи министров обороны Североатлантического альянса 18 февраля.

Встреча состоялась в то время, как администрация президента Джо Байдена пересматривает соглашение между США и Талибаном, чтобы определить, выполняют ли экстремисты свои обязательства, включая прекращение огня и участие в переговорах с правительством Афганистана.

Напомним, Соединенные Штаты Америки за последние месяцы вывели из Афганистана две тысячи своих военных. В Пентагоне заявляют, что до мая из Афганистана должны быть выведены все 2,5 тыс. американских военных, которые там находятся сейчас.