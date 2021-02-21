Кулеба и Ткаченко обнародовали заявление в поддержку журналистов в Беларуси

Украина вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ .

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о репрессиях белорусских журналистов.

Министры выразили возмущение событиями в Беларуси.

"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - говорится в заявлении.

Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ , отметили они.

Особое беспокойство правительства вызывает "деструктивная деятельность РоSSии, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации ".

Напомним, в Беларуси журналисток польского телеканала "Белсат" осудили на два года лишения свободы. Их задержали в ноябре во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

Суд Минска признал Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову виновными по статье 342 Уголовного кодекса - "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».