Кулеба и Ткаченко обнародовали заявление в поддержку журналистов в Беларуси

Беспокойство министров вызывает "деструктивная деятельность РоSSии, которая узурпировала информационное пространство Беларуси".

Кулеба и Ткаченко обнародовали заявление в поддержку журналистов в Беларуси
Фото: pen.org.ua

Украина вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о репрессиях белорусских журналистов.

Министры выразили возмущение событиями в Беларуси.

"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - говорится в заявлении.

Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ, отметили они.

Особое беспокойство правительства вызывает "деструктивная деятельность РоSSии, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации ".

Напомним, в Беларуси журналисток польского телеканала "Белсат" осудили на два года лишения свободы. Их задержали в ноябре во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

Суд Минска признал Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову виновными по статье 342 Уголовного кодекса - "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

В свою очередь, США и Великобритания за давление на журналистов в Беларуси ввели санкции против чиновников, судей и сотрудников силовых органов страны.

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