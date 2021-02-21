В украинской армии зафиксировали 22 новых случая ковида

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, в украинской армии ковидом болеет 556 человек.

В украинской армии зафиксировали 22 новых случая ковида
Фото: novograd.city

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек:

в Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих,

в 65 и 59 военные мобильные госпитали - по 1 военнослужащему

Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, в украинской армии ковидом болеет 556 человек. Всего за время пандемии выздоровели 15 684 человека, летальных случаев - 44.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 122 человека.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 февраля, в Украине было зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса. Умерло 58 человек, госпитализированы 2 445 человек, выписаны из больниц - 2 640, выздоровели - 1 557.

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