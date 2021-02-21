Порошенко поддержал санкции против Медведчука и призвал лишить лицензии телеканал "Наш"

Лидер "Европейской солидарности" ожидает процессуальных действий от СБУ и ГПУ.

Порошенко поддержал санкции против Медведчука и призвал лишить лицензии телеканал "Наш"
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поддерживает решение СНБО и обнародованный Указ Президента о применении санкций относительно народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представление в суд об избрании меры пресечения, не может быть иным, чем арест", - отметил Порошенко.

При этом он призвал народных депутатов фракции «Слуга народа» и другие политические силы рассмотреть как первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов роSSийской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданской войне. Нацсовет он призвал лишить лицензии телеканал "Наш", который "стал главным рупором роSSийской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука".

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