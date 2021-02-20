В Мьянме во время протестов погибли два человека, ранены еще около 20

СМИ окрестили этот день самым кровавым с начала акций из-за захвата власти военными.

В Мьянме, где продолжаются протесты после захвата власти военными, погибли двое митингующих, еще около 20 получили ранения.

Это самый кровавый день из более, чем двух недель протестов, пишет Reuters.Смертельные случаи зафиксировали на митинге в городе Мандалай, но акции 20 февраля проходят и в других городах.

На улицы вышли представители этнических меньшинств, художники, работники транспортной и других сфер. В Мандалае полиция и солдаты столкнулись с рабочими, которые бастовали. Некоторые демонстранты целились в полицию из катапульт. Силовики на это отвечали слезоточивым газом и огнестрельным оружием.

Фото: Yin Min Thein Twitter

Фото: Yin Min Thein Twitter

Лидер добровольческой службы экстренной помощи сообщил, что известно о двух погибших и 20 раненых. Один из погибших получил ранение головы.

"Они забрали тело в морг. Я не могу забрать его домой. Мой муж умер, но я все еще имею сына. Я не была вовлечена до этого момента, но теперь я собираюсь это сделать. Я больше не боюсь", - заявила Сидар Хнин , мужа которой убили на протесте.

Фото: YourAnonCentral
Фото: YourAnonCentral

Напомним, что вчера в больнице умерла 19-летняя женщина, которую одной из первых ранили на протесте в Мьянме. Она получила ранение в голову и находилась в коме.

1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вина Мьина и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, выключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НДЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, произошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

Через неделю после захвата власти десятки тысяч человек саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.

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