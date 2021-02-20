На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
Повреждены здания, газопровод и линии электропередач.
В течение 20 февраля оккупационные войска пять раз открывали огонь в зоне боевых действий на Востоке страны. Среди защитников Украины пострадавших нет.
Утром роSSийские вооруженные формирования открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Южное, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.
Из минометов 120-го калибра противник вел огонь вблизи Новгородского.
"В минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.
Напомним, что за прошедшие сутки, 19 февраля, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
По данным ООН, с апреля 2014 года по 10 февраля 2021 года жертвами войны в Донбассе стали около 13 300 человек, из них более 3 700 - гражданские лица.