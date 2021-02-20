Летнее время в этом году не настанет: Верховная Рада готовится принять закон

Летнее время в этом году может не настать. Верховная Рада намерена принять закон, который предусматривает отказ от летнего времени. Соответствующий законопроект уже подготовлен парламентским комитетом по вопросам экономического развития, и осталось лишь Верховной Раде проголосовать за него.

Верховная Рада намерена отменить переход на летнее время

Автор законопроекта, первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, рассказал, что Украина не единственная усомнилась в целесообразности ежегодного перевода стрелок на летнее время. Дискуссии об этом не прекращаются в Европарламенте. Тем временем, Европарламент еще в марте 2019 проголосовал за отмену сезонного перевода часов. Тогда же решено было, что в 2020 еще перейдут на летнее время, а с 2021 этот переход прекратят.

Украина решила от Европы не отставать и также отменить переход на летнее время. Тем более, что эта традиция была введена еще в СССР в 1981 году. Тогда необходимость перехода на летнее время аргументировалась более рациональным использованием длинного летнего светового дня и, соответственно, экономией энергоресурсов при работе промышленности.

Верховная Рада намерена отменить переход на летнее время

Однако сегодня в Украине и близко нет того объема промышленного производства, что был в эпоху СССР, и целесообразности в переводе стрелок часов практически нет никакой.

В общем, если Верховная Рада одобрит законопроект Руслана Стефанчука, то уже в этом году летнего времени в Украине может не быть. А на всей территории нашей страны законодательно закрепится киевское время – единое и для востока, и для запада страны. Кстати, Руслан Стефанчук считает, что делить нашу страну на часовые пояса нецелесообразно, поскольку разница между крайней восточной и крайней западной точками составляет всего 68 минут.

Напомним, в ночь на 25 октября 2020 года Украина перешла на зимнее время. Возможно, это был последний "временной" переход в новейшей истории нашей страны.


Марченко Любов, Тудей

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