Летнее время в этом году не настанет: Верховная Рада готовится принять закон

Летнее время в этом году может не настать. Верховная Рада намерена принять закон, который предусматривает отказ от летнего времени. Соответствующий законопроект уже подготовлен парламентским комитетом по вопросам экономического развития, и осталось лишь Верховной Раде проголосовать за него.

Автор законопроекта, первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, рассказал, что Украина не единственная усомнилась в целесообразности ежегодного перевода стрелок на летнее время. Дискуссии об этом не прекращаются в Европарламенте. Тем временем, Европарламент еще в марте 2019 проголосовал за отмену сезонного перевода часов. Тогда же решено было, что в 2020 еще перейдут на летнее время, а с 2021 этот переход прекратят.

Украина решила от Европы не отставать и также отменить переход на летнее время. Тем более, что эта традиция была введена еще в СССР в 1981 году. Тогда необходимость перехода на летнее время аргументировалась более рациональным использованием длинного летнего светового дня и, соответственно, экономией энергоресурсов при работе промышленности.

Однако сегодня в Украине и близко нет того объема промышленного производства, что был в эпоху СССР , и целесообразности в переводе стрелок часов практически нет никакой.

В общем, если Верховная Рада одобрит законопроект Руслана Стефанчука, то уже в этом году летнего времени в Украине может не быть. А на всей территории нашей страны законодательно закрепится киевское время – единое и для востока, и для запада страны. Кстати, Руслан Стефанчук считает, что делить нашу страну на часовые пояса нецелесообразно, поскольку разница между крайней восточной и крайней западной точками составляет всего 68 минут.

Напомним, в ночь на 25 октября 2020 года Украина перешла на зимнее время. Возможно, это был последний "временной" переход в новейшей истории нашей страны.