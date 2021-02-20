Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций в отношении Мали и Йемена. Кабмин одобрил это еще в январе, а СНБО согласовал санкции на заседании 19 февраля.

Указы размещены на сайте Офиса президента.

Относительно Йемена санкции продлены до 26 февраля этого года, по Мали - до 31 августа. Ограничительные меры запрещают въезд в Украину или транзит через ее территорию лицам, определенным Комитетом Совета безопасности ООН .

В случае с Мали эти лица причастны к военному конфликту, а в "йеменский список" попали чиновники, препятствующие мирному процессу в стране.