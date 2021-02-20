Зеленский подписал указы о продлении санкций в отношении Мали и Йемена
СНБО согласовал продолжение ограничительных мер на заседании 19 февраля.
Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций в отношении Мали и Йемена. Кабмин одобрил это еще в январе, а СНБО согласовал санкции на заседании 19 февраля.
Указы размещены на сайте Офиса президента.
Относительно Йемена санкции продлены до 26 февраля этого года, по Мали - до 31 августа. Ограничительные меры запрещают въезд в Украину или транзит через ее территорию лицам, определенным Комитетом Совета безопасности ООН.
В случае с Мали эти лица причастны к военному конфликту, а в "йеменский список" попали чиновники, препятствующие мирному процессу в стране.
Напомним, что ограничительные меры в отношении людей с Мали были введены в Украине в исполнение решения Совбеза ООН в 2014 году, а по Йемену - в 2017.