Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Кремль продолжает тратить миллиарды на достройку газопровода "Северный поток-2" из-за того, что намерен навредить безопасности Украины и Европы в целом.

Стоимость "Северного потока-2" уже давно превысила экономическую целесообразность, написал он в Twitter .

"Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ ", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Напомним, что "Северный поток - 2" готов уже на 95%. После того, как его достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины. Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

По данным украинской разведки, РоSSия разрушает экосистему Балтийского моря "Северным потоком-2". Пренебрегая всеми нормами, строительство газопровода "ударными темпами" планируют завершить ко Дню РоSSии.