Кулеба о "Северном потоке-2": "речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства"

По словам министра, стоимость газопровода давно превысила его экономическую целесообразность/

Кулеба о "Северном потоке-2": "речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства"
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Кремль продолжает тратить миллиарды на достройку газопровода "Северный поток-2" из-за того, что намерен навредить безопасности Украины и Европы в целом.

Стоимость "Северного потока-2" уже давно превысила экономическую целесообразность, написал он в Twitter.

"Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Напомним, что "Северный поток - 2" готов уже на 95%. После того, как его достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины. Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

По данным украинской разведки, РоSSия разрушает экосистему Балтийского моря "Северным потоком-2". Пренебрегая всеми нормами, строительство газопровода "ударными темпами" планируют завершить ко Дню РоSSии.

Против газопровода выступили некоторые страны Европы, а также США. В Госдепе напомнили, что компании, которые принимают участие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2", как и раньше,могут попасть под санкции.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Поляков попросили "сохранять здравый смысл" после ослабления карантинаПоляков попросили "сохранять здравый смысл" после ослабления карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Оксана Марченко попала под санкции Украины за финансирование терроризмаОксана Марченко попала под санкции Украины за финансирование терроризма
Поддержка Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США - БайденПоддержка Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США - Байден
Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору судей ЕСПЧ от УкраиныЗеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору судей ЕСПЧ от Украины
Львовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя УкраиныЛьвовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя Украины
РоSSия превратила Крым в мощнейшую военную базу, - командующий ВМС УкраиныРоSSия превратила Крым в мощнейшую военную базу, - командующий ВМС Украины
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Зеленский о перспективах сотрудничества Украины и ОАЭ: агроинвестиции, военная техника и космосЗеленский о перспективах сотрудничества Украины и ОАЭ: агроинвестиции, военная техника и космос
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе "обучение боевиков с боевой стрельбой в зоне безопасности"Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе "обучение боевиков с боевой стрельбой в зоне безопасности"
Зеленский охарактеризовал отношения Украины и ОАЭ как "динамичные"Зеленский охарактеризовал отношения Украины и ОАЭ как "динамичные"
Офис президента: угрозы нацбезопасности государства требуют обязательных жестких решенийОфис президента: угрозы нацбезопасности государства требуют обязательных жестких решений
Последние новости
Подгружаем последние новости