Саудовская Аравия объявила об "агрессивном плане по увеличению военных расходов"
Страна инвестирует более 20 миллиардов долларов в военную промышленность в течение следующей декады.
Саудовская Аравия инвестирует более 20 миллиардов долларов в военную промышленность страны в течение следующего десятилетия в рамках агрессивного плана по увеличению военных расходов.
Об этом пишет anews.com.tr.
Государство Персидского залива хочет разрабатывать и производить больше оружия и военных систем, стремясь к 2030 году потратить 50% военного бюджета на местах.
"Правительство разработало план, согласно которому мы будем инвестировать более 10 млрд долларов в военную промышленность Саудовской Аравии в течение следующего десятилетия и такие же суммы в исследования и разработки", - заявил губернатор Генерального управления по вопросам военной промышленности Ахмед бен Абдулазиз Аль-Огаль на конференции по обороне в Абу-Даби.
Он добавил, что королевство планирует увеличить расходы на военные исследования и разработки с 0,2% до почти 4% от суммы расходов на вооружение до 2030 года.
Напомним, Администрация президента США Джо Байдена временно запретила продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам на время изучения соглашения о продаже оружия, одобренного бывшим президентом Дональдом Трампом.