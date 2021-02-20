Саудовская Аравия объявила об "агрессивном плане по увеличению военных расходов"

Страна инвестирует более 20 миллиардов долларов в военную промышленность в течение следующей декады.

Саудовская Аравия инвестирует более 20 миллиардов долларов в военную промышленность страны в течение следующего десятилетия в рамках агрессивного плана по увеличению военных расходов.

Об этом пишет anews.com.tr.

Государство Персидского залива хочет разрабатывать и производить больше оружия и военных систем, стремясь к 2030 году потратить 50% военного бюджета на местах.

"Правительство разработало план, согласно которому мы будем инвестировать более 10 млрд долларов в военную промышленность Саудовской Аравии в течение следующего десятилетия и такие же суммы в исследования и разработки", - заявил губернатор Генерального управления по вопросам военной промышленности Ахмед бен Абдулазиз Аль-Огаль на конференции по обороне в Абу-Даби.

Он добавил, что королевство планирует увеличить расходы на военные исследования и разработки с 0,2% до почти 4% от суммы расходов на вооружение до 2030 года.