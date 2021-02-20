США выразили поддержку введению санкции СНБО против Медведчука

В посольстве напомнили, что Штаты ввели санкции в отношении украинского политика еще в 2014 году.

США выразили поддержку введению санкций СНБО в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Соответствующее сообщение размещено Посольством Штатов в Киеве в Twitter .

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что в 2014 году Штаты ввели в отношении Медведчука и Виктора Януковича санкции. Медведчука включили в список за материальную и технологическую поддержку Януковича, а также за лидерство в организации, члены которой подрывали демократические процессы и институты в Украине и угрожали миру и безопасности государства. В рамках санкций заморозили все активы под юрисдикцией США , а американцам запретили проводить любые транзакции с людьми из санкционного списка.

Напомним, что вчера Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.

Совет национальной безопасности и обороны также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходт по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.

Кроме того, в СБУ объяснили, что проводят следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории Луганской области в РФ и Украину.

Сам Медведчук заявил, что "у власти нет никаких доказательств его виновности".