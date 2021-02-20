США выразили поддержку введению санкции СНБО против Медведчука

В посольстве напомнили, что Штаты ввели санкции в отношении украинского политика еще в 2014 году.

США выразили поддержку введению санкции СНБО против Медведчука
Фото: Макс Требухов

США выразили поддержку введению санкций СНБО в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Соответствующее сообщение размещено Посольством Штатов в Киеве в Twitter.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что в 2014 году Штаты ввели в отношении Медведчука и Виктора Януковича санкции. Медведчука включили в список за материальную и технологическую поддержку Януковича, а также за лидерство в организации, члены которой подрывали демократические процессы и институты в Украине и угрожали миру и безопасности государства. В рамках санкций заморозили все активы под юрисдикцией США, а американцам запретили проводить любые транзакции с людьми из санкционного списка.

Напомним, что вчера Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.

Совет национальной безопасности и обороны также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходт по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.

Кроме того, в СБУ объяснили, что проводят следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории Луганской области в РФ и Украину.

Сам Медведчук заявил, что "у власти нет никаких доказательств его виновности".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Блок рекламы


Похожие новости
Оксана Марченко попала под санкции Украины за финансирование терроризмаОксана Марченко попала под санкции Украины за финансирование терроризма
Санкции против Медведчука вряд ли остановят обвал рейтинга Зеленского, - МедведевСанкции против Медведчука вряд ли остановят обвал рейтинга Зеленского, - Медведев
Данилов анонсировал новые санкции в отношении депутатовДанилов анонсировал новые санкции в отношении депутатов
СНБО ввел санкции против компаний, связанных с МедведчукомСНБО ввел санкции против компаний, связанных с Медведчуком
Иран вновь призвал США отменить санкции и пообещал выполнять ядерное соглашениеИран вновь призвал США отменить санкции и пообещал выполнять ядерное соглашение
В Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военнымиВ Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военными
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Фюрер РФ впервые прокомментировал закрытие "телеканалов Медведчука"Фюрер РФ впервые прокомментировал закрытие "телеканалов Медведчука"
В "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленский созывает СНБОВ "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленский созывает СНБО
Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"
Последние новости
Подгружаем последние новости