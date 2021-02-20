Байден должен как можно скорее позвонить Зеленскому, - Волкер

США должны восстановить стратегическое партнерство с Украиной, а президент Джо Байден - позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в колонке бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера на сайте "Центра анализа европейской политики".

"Официальный Вашингтон справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, а также на решении вопросов расовой и социальной справедливости. Борьба с конкуренцией со стороны крупных держав, особенно Китая, доминирует в позиции по национальной безопасности. Остальной мир возлагает большие надежды на возвращение к традиционным моделям участия и лидерства Америки, но признает, что новой администрации потребуется время, чтобы все упорядочить. Однако в Украине растет беспокойство, которое легко может развеять команда Байдена", - написал он.

Волкер отметил, что Президент Байден говорил с Владимиром Путиным об Украине в течение первой недели пребывания на этой должности, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой роSSийской агрессии. "Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил главам почти 30 других государств", - сказал Волкер.

Президент Байден в заявлении Белого дома подтвердил поддержку США украинского суверенитета, но не указал, что Соединенные Штаты поддерживают "территориальную целостность" Украины. "Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и заявления об аннексии Крыма", - подчеркнул дипломат.

По мнению Волкера, США могут сделать несколько вещей, которые одновременно и продемонстрируют поддержку Украины, и обеспечат интересы Соединенных Штатов.

Так, как можно скорее должен состояться телефонный разговор Байдена-Зеленского. "Оба президента не должны становиться друзьями, но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран. Для Украины это стало критически важным", - отметил он.

Волкер добавил, что представитель Белого дома должен выразить возмущение предложением доверенного лица Кремля о присоединении Донбасса к РоSSии. "Это "зондирование почвы" Кремлем незаконно на всех уровнях, это - провокация, специально направленная на Белый дом, и она легко отклоняется, если США отреагируют", - продолжил он.

Государственный секретарь США Тони Блинкен должен подтвердить соблюдение США Декларации Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались отказываться "признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

Также Соединенным Штатам следует восстановить настаивание на осуществлении Украиной далекоидущих реформ: четкая стратегия и руководство США очень важны для предоставления украинским лидерам уверенности и политического прикрытия, необходимого для принятия чрезвычайно болезненных и сложных решений.