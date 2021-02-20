Сегодня оккупанты стреляли из минометов около Новгородского

Вчера было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

Сегодня оккупанты стреляли из минометов около Новгородского
Фото: pravda.com.ua

С начала текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, вблизи Новгородского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования РоSSийской Федерации открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин.

За прошедшие сутки, 19 февраля, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, роSSийско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем, а около Пивденного - еще и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, что на Приазовье, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека посчитало общее число жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014-го до 10 февраля 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине сегодня - День Героев Небесной СотниВ Украине сегодня - День Героев Небесной Сотни
В Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военнымиВ Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военными
Оккупанты в Крыму арестовали шестерых крымских татарОккупанты в Крыму арестовали шестерых крымских татар
В Раде зарегистрировали постановление о переименовании Новгородского в Нью-ЙоркВ Раде зарегистрировали постановление о переименовании Новгородского в Нью-Йорк
В Беларуси задержали около 20 лыжников за "проведение несанкционированной акции"В Беларуси задержали около 20 лыжников за "проведение несанкционированной акции"
Оккупанты обстреляли позиции ООС близ ВодяногоОккупанты обстреляли позиции ООС близ Водяного
У Президента назвали имена украинских военных, погибших сегодня у НоволуганскогоУ Президента назвали имена украинских военных, погибших сегодня у Новолуганского
Сегодня оккупанты стреляли из подствольных гранатометовСегодня оккупанты стреляли из подствольных гранатометов
Оккупанты стреляли около Водяного и ЗолотогоОккупанты стреляли около Водяного и Золотого
Около трети депутатов смогли переизбраться в областные и городские советы, - ОПОРАОколо трети депутатов смогли переизбраться в областные и городские советы, - ОПОРА
Последние новости
Подгружаем последние новости