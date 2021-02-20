Сегодня оккупанты стреляли из минометов около Новгородского

Вчера было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

С начала текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, вблизи Новгородского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования РоSSийской Федерации открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин.

За прошедшие сутки, 19 февраля, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, роSSийско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем, а около Пивденного - еще и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, что на Приазовье, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека посчитало общее число жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014-го до 10 февраля 2020 года.