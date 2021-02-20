Зеленский поручил министру обороны разработать план комплектации ВСУ новым вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану разработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники, сроков формирования профессиональной армии.

Об этом шла речь во время совещания по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развития национальной безопасности, сообщила пресс-служба ОПУ.

"Установление мира и деоккупация всех территорий Украины были одними из приоритетов предвыборной кампании Владимира Зеленского. Стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы национальной безопасности и обороны обсуждалась на совещании под председательством Президента Украины", - говорится в сообщении.

На совещании речь шла о том, что уже сейчас государство разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработки механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступа к административным услугам жителей временно оккупированных территорий.

Также говорили об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств - членов НАТО.

Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.