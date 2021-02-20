В ВСУ зарегистрировали 55 новых случаев ковида

В учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек:

в Мукачевский военный госпиталь - 3 военнослужащих,

в Житомирский военный госпиталь - 2 военнослужащих,

в Хмельницкий военный госпиталь, Житомирскую и Ивано-Франковскую городские больницы - по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

Всего по состоянию на 20 февраля ковидом болеет 542 украинских военных. Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 15 676 человек, летальных исходов - 44. В изоляции (в т. ч. на самоизоляции) находится 120 человек.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, в Украине зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Умерли 73 человека.