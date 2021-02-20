Медведчук о санкциях: "Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по жене"

Политик Виктор Медведчук прокомментировал введение Украиной санкций в отношении него и его жены Оксаны.

Как пишет bbc.com, по его словам, у власти нет никаких доказательств его виновности и, введя санкции, она пошла по пути установления диктатуры и попытки расправиться с оппозицией, которую в парламент законно избрал украинский народ.

"Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому - моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского ожидали, что я испугаюсь? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну и убегу? Ничего. Не дождутся. Борьба будет продолжаться", - заявил он.

По мнению Медведчука, если бы у власти были реальные доказательства якобы его участия в незаконных схемах и попытке нажиться на вооруженном конфликте, его уже давно привлекли бы к ответственности, но таких доказательств нет.

"Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии свидетельствует только об одном - я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне угрозу. И правильно чувствуют. Моя деятельность посвящена становлению новой Украины - Украины будущего, свободной от внешнего управления", - отметил Медведчук.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Всего санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Ранее, 2 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на следующее заседание СНБО будет вынесен вопрос о введении новых санкций, в частности, относительно украинских депутатов.