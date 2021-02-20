Оксана Марченко попала под санкции Украины за финансирование терроризма

Оксана Марченко и ее супруг Виктор Медведчук попали под санкции Украины. Ограничительные меры ввели сроком на три года. Супругов обвиняют в финансировании терроризма, так как завод, 75% которого владеет украинская телеведущая, обеспечивает нефтепродуктами боевиков «ЛНР» и «ДНР».

Оксана Марченко попала под санкции Украины за финансирование терроризма

По имеющейся информации, Оксана Марченко являются владельцем Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода Ростовской области. Данное предприятие оказывает поддержку боевикам. По сообщениям, Марченко владеет 75% завода.

Интересно также и то, что Оксана Марченко владеет частью украинского телеканала «1+1», на которую также были наложены санкции. Отмечается, что канал продолжит работу, но той частью имущества, которым владеет жена Медведчука, невозможно будет пользоваться.

Нардеп Виктор Медведчук подпал под санкции, так как его обвиняют в финансировании терроризма.

Оксана Марченко попала под санкции Украины за финансирование терроризма

Известно также, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в государственную собственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Виктором Медведчуком.

Напомним, ранее Оксана Марченко попала в базу “Миротворца“. Украинская телеведущая, звезда шоу «Х-фактор» в Украине отреагировала на свое внесение, ответив на выпады хейтеров.


Анастасия Березовская, Тудей

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