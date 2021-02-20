Санкции против Медведчука вряд ли остановят обвал рейтинга Зеленского, - Медведев

Заместитель главы Совбеза РоSSийской Федерации Дмитрий Медведев считает, что санкции Украины против Виктора Медведчука можно сравнить "с решениями НКВД в годы террора".

Об этом пишет tass.ru.

"Официальный Киев сделал прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или осуждая на смерть", - говорится в заявлении Медведева.

Он считает "противоправным абсурдом" введение Советом национальной безопасности и обороны Украины ограничительных мер. "Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт - введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко", - заявил Медведев.

По его словам, власти Украины введением санкций пытаются отвлечь внимание от своих провалов. "Однако подобные методы нечестной борьбы вряд ли смогут остановить обвал рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете - окончательно подорвут доверие к официальному Киеву , который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", - заявил Медведев.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Всего санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Ранее, 2 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на следующее заседание СНБО будет вынесен вопрос о введении новых санкций, в частности, относительно украинских депутатов.