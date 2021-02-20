Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 23 февраля

Депутаты соберутся для решения вопроса о расширении полномочий и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 23 февраля
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 23 февраля.

Об этом говорится на сайте Рады.

На заседании, которое начнется в 12:00, рассмотрят закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" с предложениями Президента Украины.

Напомним, этот закон был принят нардепами на этой неделе, но президент ветировал его из-за поправки, запрещающей возложение обязанностей министра на человека, кандидатура которого была отклонена парламентом на соответствующую должность.

Президент настаивает на предоставлении и.о. министров расширенных обязанностей, потому что они не имеют права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий.

Отметим, Верховная Рада дважды отклоняла кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в свою очередь отметила, что в случае невнесения изменений в закон, будут невозможными выплаты для работников многих отраслевых групп, "среди прочих - шахтеров, энергетиков и всех, чьи выплаты согласовываются в пределах устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства".

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