В Аргентине глава Министерства здравоохранения ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией

СМИ сообщили о внеочередной вакцинации чиновников и политиков.

В Аргентине глава Министерства здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсия объявил об отставке из-за скандала с внеочередной вакцинацией чиновников и политиков.

Об отставке чиновник написал в письме президенту страны Альберто Фернандесу, обнародованном в Твиттере.

"Этим заявлением, как вы просили, я подаю в отставку с должности министра здравоохранения", - говорится в письме.

Expreso mi gratitud a la inmensa mayor?a del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las pol?ticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con m?s equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB — Gines Gonz?lez Garc?a (@ginesggarcia) February 20, 2021

Как пишет Press Center, Гарсия ранее заявил, что в Аргентине вакцинируют лиц, входящих в приоритетные группы, а скандал - это просто "недоразумение".

Отметим, аргентинский журналист Орасио Вербитски рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к "своему старому другу Гиннесу".

Газета Clarin написала, что, кроме журналиста, внепланово вакцинировали нескольких аргентинских законодателей и чиновников.

Напомним, в декабре прошлого года Аргентина начала вакцинировать своих граждан от коронавируса роSSийской "вакциной" Sputnik V.