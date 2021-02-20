В Аргентине глава Министерства здравоохранения ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией
СМИ сообщили о внеочередной вакцинации чиновников и политиков.
Хінес Гонсалес Гарсія
Фото: euronews,com
В Аргентине глава Министерства здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсия объявил об отставке из-за скандала с внеочередной вакцинацией чиновников и политиков.
Об отставке чиновник написал в письме президенту страны Альберто Фернандесу, обнародованном в Твиттере.
"Этим заявлением, как вы просили, я подаю в отставку с должности министра здравоохранения", - говорится в письме.
Expreso mi gratitud a la inmensa mayor?a del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las pol?ticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con m?s equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB