Данилов анонсировал новые санкции в отношении депутатов

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будет вынесен вопрос о введении новых санкций, в частности относительно украинских депутатов.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Как и в прошлый раз я сказал, что дальше будет, поверьте - и дальше будет! Далее будут оффшоры, собственность, все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли? Останавливается это все", - сказал Данилов.

По его словам, на следующем заседании СНБО все увидят "больше и интереснее".

"И там будут депутаты, там будет много людей, которые ни разу не работали, а имеют огромное состояние - все будут возвращать, и в том числе, что касается украинских недр. Это будет отдельная ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, ни копейки не платят в бюджет. Закончились те времена", - сообщил секретарь СНБО.

Он также пообещал, что в дальнейшем будет обнародована информация о лицах, "которые имеют бизнес в РоSSии, зарабатывают там деньги, потом их тратят на промывку нам мозгов". "В ближайшее время это будет публичная информация и все это будут видеть", - резюмировал Данилов.

Напомним, сегодняС, 19 февраля, СНБО включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В общей сложности санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Ранее, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Комментируя это решение, секретарь СНБО Данилов заявил, что власти готовятся ввести новые санкции против определенных категорий лиц. Под ограничения попадут и ряд народных депутатов Украины.