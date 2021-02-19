Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать ВСУ, - министр обороны США

Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином.

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать ВСУ, - министр обороны США
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил продолжение поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках Инициативы безопасности помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Украины.

Отмечается, что сегодня, 19 февраля состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

В ходе беседы был подтвержден стратегический характер двусторонних отношений Украины и США в оборонной сфере.

"Андрей Таран поздравил американского коллегу с назначением на должность и ознакомил с политикой ситуации безопасности в Украине и вокруг границ. Во время разговора руководители ведомств обсудили вопросы оборонной реформы и прогресса по ключевым направлениям. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин подтвердил продолжение поддержки Вооруженных сил Украины в рамках Инициативы безопасности помощи (USAI)", - говорится в сообщении.

Министр обороны Украины выразил благодарность Соединенным Штатам за помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

"Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности в составе Тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочную миссию НАТО в Ираке и операцию НАТО в Средиземном море "Морской охранник", - сказал Андрей Таран.

Ллойд Остин, со своей стороны, поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций.

Стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Андрей Таран пригласил министра обороны США принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, 10 февраля украинские моряки получили очередную помощь от США - 10 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование.

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