Зеленский реорганизовал старые и создал новые военно-гражданские администрации на Донбассе

Соответствующие указы №62/2021 и №61/2021 обнародованы на сайте главы государства.

Зеленский реорганизовал старые и создал новые военно-гражданские администрации на Донбассе
Фото: ukrainepravo.com

Президент Украины Владимир Зеленский реорганизовал 9 и образовал 8 военно-гражданских администраций в Луганской области. Также были реорганизованы 8 и образованы 10 военно-гражданских администраций в Донецкой области.

Соответствующие указы №62/2021 и №61/2021 обнародованы на сайте главы государства.

В Луганской области были реорганизованы военно-гражданские администрации городов Золотое Счастье, Лисичанск, Северодонецк, Екатериновка, а также поселков и сел Новотошковское, Желобок, Крымское, Троицкое и Новозвановка, Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино, Орехово-Донецкое и других.

Вместе с тем указом были образованы Горная, Лисичанска, Счастьенская, Северодонецкая, Попаснянская городские военно-гражданские администрации, а также Станично-Луганская, Нижнетепловская и Широковская поселковые военно-гражданские администрации.

Соответственно в Донецкой области были реорганизованы военно-гражданские администрации городов Торецк, Волноваха, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка, а также поселков и сел Зайцево, Коминтерновское, Водяное, Широкино и Бердянское.

Вместе с тем указом были образованы Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Угледарская, Авдеевская, Марьинская городскме военно-гражданские администрации, а также Мирненская, Ольгинская, Сартанская и Очеретинская поселковые военно-гражданские администрации.

Отмечается, что такие решения были приняты во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях".

Напомним, 17 декабря Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона №3913 об образовании военно-гражданских администраций в ОТГ на прифронтовых территориях.

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