США не планируют возвращать РоSSию в G7, - Белый дом

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит еще несколько стран, включая РоSSию.

Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РоSSию присоединиться к "Большой семерке" (G7).

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает "Интерфакс-Украина".

"Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - сообщает агентство со ссылкой на Псаки.

В мае прошлого года Дональд Трамп, находясь на посту президента США , назвал формат G7 неэффективным и поэтому сообщил о намерении пригласить на саммит РоSSию, Индию, Южную Корею и Австралию.

В Евросоюзе тогда заявили, что действующий глава "Большой семерки" (G7) не может изменять состав формата за счет новых стран.