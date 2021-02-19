США не планируют возвращать РоSSию в G7, - Белый дом
Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит еще несколько стран, включая РоSSию.
Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РоSSию присоединиться к "Большой семерке" (G7).
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает "Интерфакс-Украина".
"Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - сообщает агентство со ссылкой на Псаки.
В мае прошлого года Дональд Трамп, находясь на посту президента США, назвал формат G7 неэффективным и поэтому сообщил о намерении пригласить на саммит РоSSию, Индию, Южную Корею и Австралию.
В Евросоюзе тогда заявили, что действующий глава "Большой семерки" (G7) не может изменять состав формата за счет новых стран.
Напомним, РоSSия была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации украинского Крыма. В июне 2018-го глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не получило отклика у других его членов.