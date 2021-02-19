Комитет Рады готовит законопроект о запрете продажи лекарств детям

Какое наказание будет предусмотрено за это - пока не решили.

Депутаты Верховной Рады готовят законопроект, который запретит продажу лекарств несовершеннолетним.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает "Радио Свобода".

Он объяснил необходимость таких ограничений рядом случаев, когда дети травились медпрепаратами, которые, по данным полиции, купили в аптеке.

"Сегодня в 22:00 будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет и рецептурных и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о бадах не говорим, потому что это не лекарства", - сказал Радуцкий.

Глава профильного комитета добавил, что окончательно не решено, какое наказание будет предусматриваться за продажу лекарств детям, впрочем, заметил, что одно из предложений - приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств.

Напомним, в Боярке на Киевщине умерла девочка, принявшая огромную дозу препарата "дротаверин", а ее подруга оказалась в больнице.

Позже в Киеве зафиксировали еще один случай отравления школьника таблетками - в столичную клинику "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина.

Также сообщалось об отравлении девушек лекарствами в городе Умань.