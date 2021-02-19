Генсек ООН представил четыре глобальных приоритета для мира

Один из них - создание глобального плана вакцинации для обеспечения препаратами всех и каждого.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представил четыре глобальных приоритета мира.

На Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что 2021 год должен стать годом возвращения к предыдущим путям. "И исцеление от пандемии - наш шанс. Есть четыре важных пункта, обязательных для исполнения. Первое - создание глобального плана вакцинации. Вакцина должна появиться и быть доступной везде и каждому", - отметил генсек ООН .

Он отметил, что странам нужно делиться доступными дозами и выделять миллиарды на инициативу COVAX, что помогает с вакцинацией менее развитым странам.

"И нам также необходимо как минимум удвоить глобальные производственные мощности за счет обмена лицензиями и передачи технологий", - добавил он, отметив, что G20 имеет все возможности для создания чрезвычайной целевой группы для подготовки такого глобального плана вакцинации с участием стран, компаний, международных организаций и финансовых учреждений.

Второй приоритет - сокращение выбросов парниковых газов к нулевому нетто-показателю к 2050 году.

"Страны, на долю которых приходится более 65% выбросов и более 70% мировой экономики, обязались к 2050 году достичь нулевых выбросов парниковых газов. Давайте расширим эту коалицию до 90% к ноябрьской климатической конференции в Глазго", - призвал он.

Третий приоритет - снижение геополитической напряженности и укрепление дипломатии ради всего мира.

"Мы не можем решать большие проблемы, когда идет противостояние великих держав. У нашего мира нет будущего, если две крупнейшие экономики разделят планету на две противоположные части - каждая со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, собственным Интернетом и возможностями искусственного интеллекта. Я также призываю к глобальному прекращению огня в вооруженных кофликтах", - отметил он.

Четвертый пункт - поиск путей для глобального управления в 21 веке.

"Договоренности о коллективной безопасности, согласованные более 75 лет назад, по результатам предотвратили мировую войну. Нам нужно сохранить и вынести на рассмотрение принципы для 1 века. Это лучшее распределение общественных благ, построение справедливой глобализации и решение часто задаваемых вопросов. Нужно укреплять многосторонний подход, солидарность и международное сотрудничество", - призвал генеральный секретарь ООН .