Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору судей ЕСПЧ от Украины

МИД должен обеспечить тестирование участников по определению уровня владения ими официальных языков Совета Европы.

Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору судей ЕСПЧ от Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, конкурсная комиссия должна разместить в двухнедельный срок объявления о проведении соответствующего конкурса и обеспечить его проведение. Комиссия формируется из специалистов в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в этой области.

Министерство иностранных дел должно обеспечить тестирование участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы.

Отмечается, что кандидатом от Украины может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста). Кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику ЕСПЧ, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигло 65 лет; признано судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанные с коррупцией правонарушения.

Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

Напомним, ранее глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ - представительница "Слуги народа" Мария Мезенцева заявила, что Украина надеется на перезагрузку отношений с ЕСПЧ.

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