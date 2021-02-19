Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору судей ЕСПЧ от Украины
МИД должен обеспечить тестирование участников по определению уровня владения ими официальных языков Совета Европы.
Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно указу, конкурсная комиссия должна разместить в двухнедельный срок объявления о проведении соответствующего конкурса и обеспечить его проведение. Комиссия формируется из специалистов в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в этой области.
Министерство иностранных дел должно обеспечить тестирование участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы.
Отмечается, что кандидатом от Украины может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста). Кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику ЕСПЧ, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).
Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигло 65 лет; признано судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанные с коррупцией правонарушения.
Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.
Напомним, ранее глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ - представительница "Слуги народа" Мария Мезенцева заявила, что Украина надеется на перезагрузку отношений с ЕСПЧ.