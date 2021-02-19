СНБО ввел санкции против компаний, связанных с Медведчуком

В частности, санкции введены в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

В целом, по его словам, санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

"То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции ... Это - господин Константин Вацковский, гражданин РФ , Виталий Донченко, гражданин РФ; Наталья Лавренюк, гражданка Украины, господин Сергей Лисогор, гражданин РФ; Оксана Марченко, гражданка Украины; господин Александр Маслюк, гражданин РФ; господин Виктор Медведчук, гражданин Украины и это Михаил Попов, гражданин РФ ", - заявил он.

Кроме того, введено ограничение в отношении компаний, зарегистрированных РФ , часть - зарегистрированы в Молдове и других странах.

"Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении господина Медведчука", - отметил Данилов.

Напомним, президент Зеленский поручил провести заседание СНБО 19 февраля. Отмечалось, что на заседании обсудят комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что власть готовится ввести новые санкции против определенных категорий лиц. Под ограничения попадут и ряд народных депутатов Украины.