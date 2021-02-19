У Зеленского появился "Центр действия президента"

Сегодня президенту Владимиру Зеленскому презентовали пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Презентация состоялась в "Центре действия президента" - комнаты для совещаний президента.

Участники совещания проинформировали Зеленского о проекте и геопортале, который сейчас начал работу в тестовом режиме.

"НИГД - это система, объединяющая данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях. Главная уникальность системы - то, что все данные, отраженные в ней, не собраны физически, а интегрированы с помощью сервисов в режиме онлайн. Например, если где-то вносятся изменения в градостроительную документацию или обновляются местные ортофотопланы - это мгновенно будет доступно для использования и на национальном геопортале НИГД", - говорится в сообщении.

Фото: Офис президента

В пилотном проекте пока участвуют шесть городов (Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава), Харьковская и Львовская области, 75 ОТГ из разных регионов Украины и размещается более 500 наборов данных разного типа.

В дальнейшем предполагается участие всех городов и общин страны. Проект реализовывался в два этапа.

Президент поинтересовался, каким образом будет осуществляться проверка достоверности данных, которые будут вноситься на портал, и какие сроки подключения к проекту всей страны. Также он отметил, что информация на портале должна быть максимально актуальной. Для этого Государственное космическое агентство должно заключить соответствующие соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров до тех пор, пока Украина не запустит собственный.

Зеленский также сделал акцент на том, что на портале должна осуществляться не только фиксация всех данных или нарушений, но и должна быть четкая реакция соответствующих органов и служб на установленные факты нарушений, такие как незаконная вырубка лесов, добыча полезных ископаемых и др.

Напомним, "Центр действия президента" - это специальная комната для совещаний президента с руководителями других ведомств. Ранее у президента Петра Порошенко для этого была обустроена "ситуативная комната". В 2019 году сообщалось, что из помещения исчезла техника.