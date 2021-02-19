РоSSиянин напал с ножом на украинского пограничника в генконсульстве в Санкт-Петербурге

Нападавший задержан. Предварительно известно, что он был записан на прием.

В Санкт-Петербурге в здании Генерального консульства Украины сегодня, 19 февраля, на военнослужащего Госпогранслужбы Украины напал неизвестный мужчина и нанес ему два ножевых ранения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Нападавший оказался гражданином РФ . Мужчина без объяснений и видимых на то причин набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь.

К счастью, нанесенные ранения оказались не смертельными.

Сотрудники Генконсульства вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий ГПСУ оказал раненому первую медицинскую помощь.

Нападавший задержан. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

Напомним, в апреле прошлого года суд приговорил двух россиян к 7 и 8 годам тюрьмы за покушение на украинского разведчика.