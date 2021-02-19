Предложение Витренко компенсировать зеленый тариф за счет повышения налога на выбросы СО2 является абсурдным - Магера

Увеличение налога на выбросы СО2 и компенсация за счет этих средств "зеленых" тарифов на электроэнергию является абсурдным предложением. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера, комментируя инициативу и.о. министра энергетики Юрия Витренко.



Политик считает логичным, что данные средства должны направляться на модернизацию предприятий – для сокращения тех самых выбросов. "То есть, деньги с акциза на бензин вкладывают в строительство автодорог, правильно? А не в развитие морских портов или рельс, например. Туристический налог вкладывают в развитие туристической привлекательности страны. По этой логике любые налоги, связанные с экологией, должны направляться на улучшение состояния окружающей среды. Но нет: деньгами, собранными с промышленников, расплатятся с "зелеными" энергетиками. А про модернизацию предприятий речь вообще не идет", – сказал он.



По словам С.Магеры, украинскую промышленность предлагают заставят платить больше просто потому, что государство обещало "зеленым" много денег, а теперь не знает, откуда эти деньги взять. Несомненно, зеленая энергетика нужна, ее нужно и важно развивать. Но для зеленого будущего нужна не только зеленая энергетика, но и экология. Получается, что никому не нужны современные чистые предприятия? Ведь если бы они были нужны, целевые налоги тратили бы на экомодернизацию, подчеркнул он.



"Неудивительно, что промышленники возмущены – они-то никаких долгов перед "зелеными" не имеют. Они и так уже частично с ними расплачиваются, им тариф на передачу электричества в четыре раза задрали в прошлом году. Но сейчас правительство окончательно теряет связь с реальным миром. И я надеюсь, что в Кабмине есть здравомыслящие люди, которые не дадут ходу этой нелепой во всех смыслах инициативе", - резюмировал С.Магера.

