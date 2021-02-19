Иран вновь призвал США отменить санкции и пообещал выполнять ядерное соглашение

Глава МИД подчеркнул, что после отмены санкций Иран "немедленно прекратит" свои действия, противоречащие ядерному соглашению 2015 года.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что после отмены санкций США Иран "немедленно прекратит" свои действия, противоречащие ядерному соглашению 2015 года.

Об этом он написал в своем Twitter .

Ранее информагентство Reuters процитировало неназванного иранского чиновника, который заявил, что Тегеран рассматривает предложение Вашингтона обсудить выполнение соглашения.

"Но сначала им следует вернуться к соглашению. Затем в рамках соглашения 2015 года можно обсудить механизм, который синхронизирует шаги", - сказал чиновник.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что Вашингтон не только готов присоединиться к переговорам о судьбе соглашения 2015 года, но и не настаивает на восстановлении международных санкций.

18 февраля администрация президента США Джо Байдена формально объявила о готовности вступить в переговоры с Ираном и четверкой постоянных членов Совета безопасности ООН , которые могут привести к возвращению США в состав участников договора о замораживании ядерной программы Ирана, подписанного в 2015 году.

Напомним, в начале января 2020 года Иран объявил об окончательном выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. Его приняли в 2015 году с целью не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.