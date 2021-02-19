Министерство обороны планирует заказать оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" (известный также как "Гром-2"), разработку которого были свернули во времена Виктора Януковича, но в последние годы восстановили.

Контракт на первый опытный дивизион ОТРК "Сапсан" планируется подписать в 2021 году, говорится на сайте Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, мы должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ «Южное» имеет самый высокий приоритет, соизмеримый с тем же ракетным комплексом «Нептун»", - заявил министр обороны Андрей Таран.

"Сапсан" - разработка КБ "Южное", которое в свое время заявляло, что "если бы в Украине был «Сапсан», то, может, и не было бы ни аннексии Крыма, ни войны на Донбассе". "Сапсан" может стрелять ракетами на расстояние до 300 км с точностью "на уровне лучших образцов вооружения".

Напомним, что Министерство обороны Украины отказалось от программы разработки "Сапсана" в 2013 году, когда его возглавлял Павел Лебедев, подозреваемый сейчас в государственной измене в пользу РоSSии. Лебедев ссылался на то, что у киевского КБ "Луч" была завершена подобная разработка, и министерство закажет ракетные комплексы именно этому КБ.

По версии Государственного бюро расследований, Лебедев причастен к умышленному снижению обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, заключавшегося в сокращении, расформировании отдельных военных объединений, частей и подразделений, изменении их места дислокации.

В конце 2020 года Минобороны заказало в КБ "Луч" первый береговой ракетный комплекс "Нептун".