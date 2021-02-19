Минобороны анонсировало контракт на ракетный комплекс "Сапсан"

Разработка КБ "Южное" имеет такой же приоритет, как "Нептун".

Минобороны анонсировало контракт на ракетный комплекс "Сапсан"
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны планирует заказать оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" (известный также как "Гром-2"), разработку которого были свернули во времена Виктора Януковича, но в последние годы восстановили.

Контракт на первый опытный дивизион ОТРК "Сапсан" планируется подписать в 2021 году, говорится на сайте Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, мы должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ «Южное» имеет самый высокий приоритет, соизмеримый с тем же ракетным комплексом «Нептун»", - заявил министр обороны Андрей Таран.

"Сапсан" - разработка КБ "Южное", которое в свое время заявляло, что "если бы в Украине был «Сапсан», то, может, и не было бы ни аннексии Крыма, ни войны на Донбассе". "Сапсан" может стрелять ракетами на расстояние до 300 км с точностью "на уровне лучших образцов вооружения".

Напомним, что Министерство обороны Украины отказалось от программы разработки "Сапсана" в 2013 году, когда его возглавлял Павел Лебедев, подозреваемый сейчас в государственной измене в пользу РоSSии. Лебедев ссылался на то, что у киевского КБ "Луч" была завершена подобная разработка, и министерство закажет ракетные комплексы именно этому КБ.

По версии Государственного бюро расследований, Лебедев причастен к умышленному снижению обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, заключавшегося в сокращении, расформировании отдельных военных объединений, частей и подразделений, изменении их места дислокации.

В конце 2020 года Минобороны заказало в КБ "Луч" первый береговой ракетный комплекс "Нептун".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Боевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключенияБоевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключения
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Блок рекламы


Похожие новости
Чиновники Минобороны закупили для нужд ВСУ непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грнЧиновники Минобороны закупили для нужд ВСУ непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн
Украинская делегация подписала в ОАЭ меморандумы и контракты на $ 3 млрд, - Офис президентаУкраинская делегация подписала в ОАЭ меморандумы и контракты на $ 3 млрд, - Офис президента
В Минобороны обсудили идеи парада к 30-летию Независимости: новый строевой шаг, речной парад, тысяча музыкантовВ Минобороны обсудили идеи парада к 30-летию Независимости: новый строевой шаг, речной парад, тысяча музыкантов
Минздрав анонсировал новые контракты на закупку вакцины на этой неделеМинздрав анонсировал новые контракты на закупку вакцины на этой неделе
Степанов анонсировал новые контракты на поставку вакцины от COVID-19Степанов анонсировал новые контракты на поставку вакцины от COVID-19
Подземный комплекс в "дворце Путина" идет вниз на 16 этажейПодземный комплекс в "дворце Путина" идет вниз на 16 этажей
Байден заморозил контракт на поставку оружия для Саудовской Аравии и ОАЭБайден заморозил контракт на поставку оружия для Саудовской Аравии и ОАЭ
МОН анонсировало пилотный проект по изменению подготовки поваров и кондитеров: "Никаких котлет и советского подхода к обучению"МОН анонсировало пилотный проект по изменению подготовки поваров и кондитеров: "Никаких котлет и советского подхода к обучению"
Минобороны разработало собственный бронежилет для сухопутных войск, - ТаранМинобороны разработало собственный бронежилет для сухопутных войск, - Таран
Нью-Йорк расторгнет контракты с Трампом из-за штурма КапитолияНью-Йорк расторгнет контракты с Трампом из-за штурма Капитолия
Последние новости
Подгружаем последние новости