Апелляционная палата ВАКС подтвердила приговор бывшему одесском судье Меденцеву

Он скрывается с 2014 года.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила приговор бывшему одесском судье Меденцеву
Фото: Скріншот з відео затримання Меденцева

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 18 февраля, подтвердила приговор бывшему судье хозяйственного суда Одесской области Павлу Меденцеву.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Меденцев признан виновным по ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в получении взятки в размере 570 тысяч гривен. Он требовал и получил деньги от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, находившемся у него на рассмотрении.

В октябре 2020 года ВАКС заочно назначил Меденцеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией. Меденцев скрывается и с весны 2014 года находится в розыске. Судебное разбирательство и оглашение приговора происходили без него.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента оглашения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Напомним, что Павел Меденцев - сын бывшего заместителя прокурора Одесской области Анатолия Меденцева.

Меденцев-младший был назначен судьей на пять лет в 2009 году указом президента Виктора Ющенко. Срок его полномочий истек 10 ноября 2014 года, а в сентябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил его в связи с нарушением присяги судьи.

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