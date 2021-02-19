Суд в Симферополе начал рассматривать дело освобожденного политзаключенного Эдема Бекирова

Процесс проходит в заочном режиме.

Суд в Симферополе начал рассматривать дело освобожденного политзаключенного Эдема Бекирова
Фото: Эскендер Ганиев

В подконтрольном оккупационной власти Центральном районном суде Симферополя начали рассматривать по существу уголовное дело в отношении Эдема Бекирова.

Об этом сообщает "Крымский процес".

Сегодня было объявлено обвинительное заключение и определен порядок представления доказательств.

Процесс проходит в заочном режиме. Рассматривает дело судья Сергей Деменок.

Напомним, Бекиров был задержан роSSийскими спецслужбами на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Бекирова обвиняют в совершении преступления по ст. 222 ч. 2 и 222.1 ч. 2 УК РоSSии (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

27 августа 2019 года Бекиров был освобожден из-под стражи для участия в "большом обмене" между РФ и Украиной. 9 сентября он был доставлен вместе с другими украинскими политическими заключенными в Киев.

В октябре 2019 года оккупационный суд остановил рассмотрение дела Бекирова, но 14 мая оно неожиданно возобновилось. Сообщалось, что Бекирову назначили принудительный привод.

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