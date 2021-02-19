Турция выдала Украине подозреваемого в убийстве

Турки ответили на экстрадицию двух "гюленистов".

Турция выдала Украине подозреваемого в убийстве
Фото: twitter.com/AvakovArsen
Фото: twitter.com/AvakovArsen

Турция выдала Украине гражданина, подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Искренне благодарен хорошему другу и коллеге, министру внутренних дел Турецкой Республики Сулейману Сойлу за содействие в экстрадиции в Украину подозреваемого в убийстве гражданина Украины! Это пример международной правовой помощи и плодотворного сотрудничества в борьбе с преступностью", - написал министр в твиттере.

Имени подозреваемого Аваков не сообщил.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Напомним, что в начале января Украина депортировала в Турцию двух граждан этого государства Самета Гюра и Салиха Фидана. В Турции их обвиняют в причастности к запрещенному оппозиционному движению Фетхуллаха Гюлена. Решение Украины было раскритиковано правозащитниками.

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