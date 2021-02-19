Турция выдала Украине подозреваемого в убийстве
Турки ответили на экстрадицию двух "гюленистов".
Турция выдала Украине гражданина, подозреваемого в убийстве.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Искренне благодарен хорошему другу и коллеге, министру внутренних дел Турецкой Республики Сулейману Сойлу за содействие в экстрадиции в Украину подозреваемого в убийстве гражданина Украины! Это пример международной правовой помощи и плодотворного сотрудничества в борьбе с преступностью", - написал министр в твиттере.
Имени подозреваемого Аваков не сообщил.
Напомним, что в начале января Украина депортировала в Турцию двух граждан этого государства Самета Гюра и Салиха Фидана. В Турции их обвиняют в причастности к запрещенному оппозиционному движению Фетхуллаха Гюлена. Решение Украины было раскритиковано правозащитниками.