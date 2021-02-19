Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора Стерненко в деле о похищении человека

Оглашение решения суда должно состояться во вторник.

Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора Стерненко в деле о похищении человека
Фото: Lb.ua

Приморский районный суд Одессы перенес оглашение приговора одесскому активисту Сергею Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.

Решение суда должны были объявить 19 февраля, но перенесли на вторник, 23 февраля, на 10 утра. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

Речь идет о деле 2015 года, когда депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата, пишет Zaxid.net.

В сентябре 2015-го Стерненко, на тот момент лидера одесского "Правого сектора", арестовали по подозрению в похищении вместе с его соратником Русланом Демчуком. Также под арест взяли лидера одесского Автомайдана Евгения Резвушкина. Однако через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко и Демчука под залог.

Напомним, что это не единственное производство в отношении Стерненко. В мае 2018-го Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, пытавшимся на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это было третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь при нападении, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первой схватки. Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из тех, кто на него напал, и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие стали убегать, а через 30-40 минут один из них упал - у него была рана на животе.

Два года спустя СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Рассмотрение этого дела продолжается в Приморском суде, недавно ему смягчили меру пресечения с ночного домашнего ареста и отпустили под личное поручительство депутата Верховной Рады Романа Лозинского.

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