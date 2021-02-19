Строительство "Северного потока-2" планируют завершить ко Дню РоSSии, - разведка

РоSSия пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке трубопровода.

Строительство "Северного потока-2" планируют завершить ко Дню РоSSии, - разведка
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

РоSSия разрушает экосистему Балтийского моря "Северным потоком-2". Пренебрегая всеми нормами, строительство газопровода "ударными темпами" планируют завершить ко Дню РоSSии.

Об этом сообщает украинская Служба внешней разведки.

"Воплощение РоSSийской Федерацией политического проекта "Северный поток-2" не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и несет сомнительные перспективы для поддержания равновесия в экосистеме Балтийского моря. РоSSия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви «Б» трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", - говорится в сообщении.

В разведке утверждают, что в последние месяцы судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов по которой запрещено.

"Как известно, РоSSия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику дня РоSSии - 12 июня", - отмечают в Службе внешней разведки.

Напомним, что "Северный поток - 2" готов уже на 95%.

После того, как его достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины. Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

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