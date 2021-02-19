НАТО в восемь раз увеличит число своих военных в Ираке
Учебную миссию расширят с 500 до 4 тысяч человек.
Североатлантический альянс решил расширить свою учебную миссию в Ираке с нынешних 500 до 4 тысяч военных.
Соответствующий план был утвержден в четверг, 18 февраля, министрами обороны 30 стран-союзников. Это была их первая встреча после того, как президентом США стал Джо Байден, передает DW.
Солдаты НАТО в Ираке, как и раньше, не будут участвовать в боевых действиях, а заниматься только тренировкой иракских военных.
Целью миссии является недопущение восстановления позиций террористической группировкой "Исламское государство".
"Предотвращение лучше, чем вмешательство. Учебные мероприятия теперь будут охватывать больше иракских сил безопасности и районы за пределами Багдада", - подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Увеличение численности военных Альянса будет происходить постепенно и по согласованию с правительством Ирака.
Солдаты НАТО обучают силы безопасности в Ираке с 2017 года. Из 500-и военных из-за пандемии коронавирусной болезни в стране сейчас находятся только 300.