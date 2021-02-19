НАТО в восемь раз увеличит число своих военных в Ираке

Учебную миссию расширят с 500 до 4 тысяч человек.

НАТО в восемь раз увеличит число своих военных в Ираке
Фото: alhadath.net

Североатлантический альянс решил расширить свою учебную миссию в Ираке с нынешних 500 до 4 тысяч военных.

Соответствующий план был утвержден в четверг, 18 февраля, министрами обороны 30 стран-союзников. Это была их первая встреча после того, как президентом США стал Джо Байден, передает DW.

Солдаты НАТО в Ираке, как и раньше, не будут участвовать в боевых действиях, а заниматься только тренировкой иракских военных.

Целью миссии является недопущение восстановления позиций террористической группировкой "Исламское государство".

"Предотвращение лучше, чем вмешательство. Учебные мероприятия теперь будут охватывать больше иракских сил безопасности и районы за пределами Багдада", - подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Увеличение численности военных Альянса будет происходить постепенно и по согласованию с правительством Ирака.

Солдаты НАТО обучают силы безопасности в Ираке с 2017 года. Из 500-и военных из-за пандемии коронавирусной болезни в стране сейчас находятся только 300.

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