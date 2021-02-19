Украина призвала мир усилить политическое и санкционное давление на РоSSию, чтобы заставить ее уйти из Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении МИД к седьмой годовщине начала вооруженной агрессии РоSSии против Украины.

"7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия РоSSийской Федерации против Украины. РоSSия вторглась на территорию Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать роSSийские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова ... За 7 лет роSSийской вооруженной агрессии погибло более 13 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч гражданских, десятки тысяч получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами. Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества найти мирное решение конфликта, вооруженная агрессия РоSSии продолжается, и количество ее жертв продолжает расти каждый день" , - говорится в заявлении.

Министерство напомнило, что РоSSия грубо и системно нарушает права человека на оккупированных территориях, в частности проводя целенаправленные репрессии против крымских татар.

Временная оккупация приводит к разрушениям целых городов и сел на Донбассе, уничтожению культурного и исторического наследия, а также к катастрофическим экологическим последствиям как на Донбассе, так и в Крыму.

Украина требует от РоSSии вернуть Крымский полуостров и оккупированные районы Донбасса и призывает мир к более активному давлению на РФ .

"Агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны. Международное сообщество осудило действия РоSSии в документах, одобренных в рамках таких международных организаций, как ООН , ОБСЕ , Совет Европы. Десятки стран применили против РоSSии санкции за нарушение ею территориальной целостности Украины ... Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на РоSSию, чтобы принудить роSSийские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - говорится в заявлении.

Украина убеждена, что территориальную целостность государства удастся восстановить, в том числе с помощью новой инициативы "Крымская платформа".

Напомним, что 20 февраля 2014 года - официальная дата начала оккупации Крыма.