Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о госслужбе с президентскими правками для Витренко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провел экстренное заседание по ветированному президентом закону о госслужбе №4531 и полностью поддержал предложения Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Комитет провел заседание и поддержал все предложения президента. Сегодня предложения к закону будут вынесены на рассмотрение Рады", - заявил он.

Источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил, что "16 депутатов комитета поддержали предложения президента, а 6 - воздержались. Что будет уже в зале - это сложная история. Ведем переговоры с другими фракциями, чтобы поддержали", - сказал нардеп.

Еще один источник из фракции "Слуга народа" отметил, что "это очень интересное вето президента. Таких формулировок от президента мы не слышали. Например, тезис о том, что парламент самоустранился от выполнения своих обязанностей, приняв такой закон. Есть также тезис , что в таком виде закон приведет к коллапсу всей системы. Если закон не будет изменен. Такого вето президента я еще никогда не видел. Ни от никакого президента", - рассказал депутат.

Напомним, что на этой неделе Рада проголосовала за восстановление конкурсов на государственную службу, отмененных на период карантина. В закон пытались добавить правки, расширяющие полномочия и.о. министров, направленные прежде всего на Юрия Витренко.

Единственное, что поддержал парламент - предоставление разрешения принимать решение о распоряжении бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он находится в статусе и.о. до 60 дней. Прежде всего это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.

Эта попытка добавить полномочий и.о. была не первой. 4 февраля Верховная Рада "провалила" принятие поправок в ст. 91 закона "О государственной службе", которые позволили бы исполняющим обязанности министров иметь все полномочия глав министерств.

Как известно, и.о. не имеет права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий.

В Офисе президента объяснили, что Зеленский просит изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна. В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады на то, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению Премьер-министра членов правительства Украины.