Нардеп Дунда предлагает Зеленскому объединить местные элиты под единой идеологией

Народный избранник просит президента, в случае его заинтересованности проектом, встретиться с его инициаторами и представителями местной власти Киевской области.

Нардеп Дунда предлагает Зеленскому объединить местные элиты под единой идеологией

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает президенту Владимиру Зеленскому объединить местные непарламентские политические партии и элиты под единой идеологией.

"Я обращаюсь к вам, господин президент, с призывом задуматься о возможности и целесообразности такого объединения, о создании в какой-то мере нового "Народного движения" для поддержки ваших инициатив", - сказал Дунда на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что представители региональных партий и беспартийные ожидают определения идеологических основ программы президента для возможности к ним присоединиться, поскольку «слуги народа» тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы".

По мнению Дунды, это должно быть достаточно мягкое объединение, которое необязательно должно совпадать с конфигурацией большинства в местных советах, и которое могло бы положительно повлиять на объединение граждан и политиков ради решения проблем, которые на самом деле беспокоят большинство украинцев.

"Вы говорили, что у нас в Украине каждый должен стать президентом. Это - лозунг. И наверное лучше, когда президент один, но приобщиться к реализации его идеологии через механизм широкого народного движения действительно сможет каждый желающий", - отмечает депутат.

Дунда просит Зеленского, в случае его заинтересованности проектом, встретиться с его инициаторами и представителями местной власти Киевской области.

В начале февраля Дунда инициировал формирование идеологии партии "Слуга народа".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Боевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключенияБоевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключения
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде не хватило голосов для наказания нардепа Сергея Рудика за оскорбительные высказыванияВ Раде не хватило голосов для наказания нардепа Сергея Рудика за оскорбительные высказывания
Витренко предлагает Шмыгалю безотлагательно освободить Коболева и Наблюдательный совет НафтогазаВитренко предлагает Шмыгалю безотлагательно освободить Коболева и Наблюдательный совет Нафтогаза
Бывшего нардепа будут судить за аферу с недвижимостьюБывшего нардепа будут судить за аферу с недвижимостью
Офис генпрокурора впервые сообщил о подозрении нардепу за "кнопкодавство"Офис генпрокурора впервые сообщил о подозрении нардепу за "кнопкодавство"
Кличко предлагает создать Антикризисный штаб по предприятиям ТЭККличко предлагает создать Антикризисный штаб по предприятиям ТЭК
Украина предлагает НАТО воздушное пространство возле Крыма для воздушных операций, - КриклийУкраина предлагает НАТО воздушное пространство возле Крыма для воздушных операций, - Криклий
Депутатами стали четверо детей нардепов в возрасте до 21 года, - "Чесно"Депутатами стали четверо детей нардепов в возрасте до 21 года, - "Чесно"
Гражданская жена нардепа Козака имеет квартиру в Москве стоимостью $13 млн - СМИГражданская жена нардепа Козака имеет квартиру в Москве стоимостью $13 млн - СМИ
Нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн выигрыша от шести фирмНардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн выигрыша от шести фирм
Объявление импичмента Зеленскому партией ОПЗЖ технически невозможно, - Корниенко в интервью роSSийской "Медузе"Объявление импичмента Зеленскому партией ОПЗЖ технически невозможно, - Корниенко в интервью роSSийской "Медузе"
Последние новости
Подгружаем последние новости