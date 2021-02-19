Зеленский объяснил причины ветирования закона о конкурсах в госслужбе

Глава государства просит изъять нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Зеленский объяснил причины ветирования закона о конкурсах в госслужбе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему ветировал принятый Радой Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Глава государства просит изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна, информирует пресс-служба президента.

В сообщении отмечается, что президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению Премьер-министра членов правительства Украины.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Владимир Зеленский.

Поэтому глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.

Конкурсы на государственную службу в Украине были приостановлены в связи с эпидемией коронавируса еще в апреле. После этого парламент несколько раз работал над их возвращением, но окончательно это согласовали только на этой неделе. К документу предложили ряд поправок, расширяющих полномочия и.о. министров, но почти все они были отклонены. Единственное, что поддержал парламент - предоставление разрешения принимать решение о распоряжении бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае, если руководитель находится в статусе и.о. до 60 дней. Прежде всего это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.

Эта попытка добавить полномочий и.о. была не первой. 4 февраля Верховная Рада "провалила" принятие поправок в ст. 91 закона "О государственной службе", которые позволили бы исполняющим обязанности министров иметь все полномочия глав министерств.

Как известно, и.о. не имеет права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий.

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