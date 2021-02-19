ФСБ сообщила о задержании сторонников "украинской молодежной радикальной группы" в Воронеже

Трое молодых людей якобы причастны к "пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

ФСБ сообщила о задержании сторонников "украинской молодежной радикальной группы" в Воронеже
Фото: slovoidilo.ua

В роSSийском Воронеже силовики пресекли деятельность сторонников "украинской молодежной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

Изъята "экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях", информирует центр общественных связей Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации.

На сайте управления Следственного комитета по Воронежской области отмечено, что ведомство завело уголовные дела о пропаганде ненависти или вражды группой лиц из трех местных жителей 18, 19 и 33 лет.

Сообщается, что в январе 2020 года 19-летний молодой человек "создал преступную группу", деятельность которой была направлена на "разжигание национальной розни". В апреле того же года он изготовил трафарет с "текстом экстремистского характера". Как утверждает следствие, вместе с 33-летним участником группы он с помощью трафарета сделал надписи на стены жилых домов в двух районах Воронежа.

Еще один участник группы, которому на тот момент было 17 лет, сделал "надпись экстремистского содержания на заборе".

Сообщается о 10 обысках и шести допросах тех, у кого есть "сведения о противоправной деятельности экстремистской группировки". В ФСБ добавили, что в гараже одного из задержанных нашли предмет, "похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны".

Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

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