В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях будут рассматривать отставку Степанова

"Он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию".

В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях будут рассматривать отставку Степанова
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае его провала фракция будет инициировать отставку министра.

О этом народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сказала в эфире канала "Украина 24".

"Господин Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации в том числе, несмотря на то, что есть ответственность господина Ляшко (главного санитарного врача, - ред.) и всех других лиц", - сказала Верещук.

Также она ответила на вопрос, будет ли фракция, в случае провала начала вакцинации, рассматривать вопрос об отставке Степанова.

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае, министр Степанов дальше не сможет, будучи в должности, быть эффективным и тем, кому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", - сказала Верещук.

По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.

"Если будет инициирована и проголосована отставка министра Степанова, обязательно человек, который будет номинироваться на должность, будет перед тем нами экзаменоваться, будет протестирован и рекомендован к голосованию", - сказала она.

Верещук отметила, что в таком случае она бы поддержала нардепа Михаила Радуцкого.

В Минздраве обещали, что вакцинация от коронавируса начнется уже на этой неделе, а вакцина AstraZeneca, как министр Степанов заявил 12 февраля, "уже отгружалась" из Индии. Но уже 16 февраля глава Минздрава сообщил, что, по результатам последних переговоров с поставщиками вакцин, делать прививки в Украине начнут в конце текущей - начале следующей недели.

Также в Минздраве сообщали, что в феврале в Украину поступит 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Этот препарат называли одним из первых, который должны были завезти в страну, однако 13 февраля заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Pfizer, скорее всего, не приедет в Украину на следующей неделе из-за подписания дополнительных соглашений между СOVAX и производителем.

Сегодня ночью Степанов отправился в Индию "контролировать отправку первой партии вакцины" и договариваться о ее большем количестве.

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